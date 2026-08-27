Informations pratiques

Altkirch

Fréquence Décodage Forum

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 10:00:00

fin : 2026-10-30 21:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Une journée pour mieux comprendre l’information, les médias et l’influence des écrans tout en développant son esprit critique.

Cette conférence gesticulée interroge le rôle des écrans et des médias dans notre société. À travers le personnage de Marguerite et son récit de vie, elle retrace l’évolution des écrans, de la télévision aux réseaux sociaux, et questionne leur influence sur nos comportements et notre manière de nous informer.

En s’appuyant notamment sur le traitement médiatique de mouvements sociaux, elle met en lumière les mécanismes de manipulation, les intérêts qui peuvent se cacher derrière certains médias et la place grandissante des technologies de communication dans notre quotidien.

La conférence invite à réfléchir aux enjeux sociaux liés à la multiplication des écrans, à développer son esprit critique face à l’information et à envisager des moyens de reprendre du recul face à ces outils devenus omniprésents. Un temps d’échange avec le public prolonge la réflexion à l’issue de la présentation. 0 .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 24 96 96 42 info@radio-quetsch.eu

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English :

A day dedicated to gaining a better understanding of information, the media, and the influence of screens, while developing critical thinking skills.

L’événement Fréquence Décodage Forum Altkirch a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Sundgau