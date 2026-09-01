Informations pratiques

Altkirch

Masterclass des cuivres 2026

9 rue de ferrette Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 08:00:00

fin : 2026-10-18 18:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Dès aujourd’hui les inscriptions sont ouvertes (voir flyer d’inscription). Si vous êtes intéressés inscrivez-vous rapidement !

MasterClass des Cuivres 2026 le 18 octobre 2026

Le Groupement des Ensembles Musicaux du Sundgau présidé par Samuel Labeth, est actuellement composé de 7 associations membres la Jeunesse Accordéon du Sundgau, La Clique de Retzwiller, l’Ensemble Musical & Folklorique de Hirsingue, l’Harmonie Olympia de Wittersdorf, l’Harmonie Concordia de Waldighoffen, la Musique Municipale de Ballersdorf, la Musique Municipale de Carspach.

D’autres associations musicales que ce soient des harmonies, des chœurs ou chorales, des Bands sont attendus…

Le Groupement des Ensembles Musicaux du Sundgau organise annuellement, depuis 2013, des cycles de formations pour tous les musiciens amateurs du Sud du département, voire d’ailleurs. Cette année ce sont les Cuivres qui sont de nouveau à l’honneur.

Organisé sur un jour autour de 4 professeurs issus des Conservatoires régionaux, cette master classe qui occupera un temps de travail par pupitre et d’ensemble de 6 heures se terminera par un concert de clôture en l’église Saint Léonard de Dannemarie. .

9 rue de ferrette Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 00 24 06 groupementmulhousesundgau@gmail.com

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English :

Registration is now open (see the registration flyer). If you’re interested, sign up soon!

L’événement Masterclass des cuivres 2026 Altkirch a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Sundgau