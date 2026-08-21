Célestin Espanet (1881-1968) : un maire, un musicien, un mutualiste et un historien. Conférence animée par Coraline Rey, e-archiviste, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne · Aubagne
Informations pratiques
Célestin Espanet (1881-1968) : un maire, un musicien, un mutualiste et un historien. Conférence animée par Coraline Rey, e-archiviste Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne Bouches-du-Rhône
Limité à 35 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Maire d’Aubagne de 1935 à 1940, puis de 1944 à 1945, Célestin Espanet est également connu pour son fort engagement mutualiste. Ses archives nous permettent de découvrir également un homme amateur de poésie, musicien, et passionné par l’histoire de sa ville.
Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne 7 boulevard Jean Jaurès 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.18.87
Maire d’Aubagne de 1935 à 1940, puis de 1944 à 1945, Célestin Espanet est également connu pour son fort engagement mutualiste. Ses archives nous permettent de découvrir également un homme amateur de…
©Ville d’Aubagne
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