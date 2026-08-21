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Célestin Espanet (1881-1968) : un maire, un musicien, un mutualiste et un historien. Conférence animée par Coraline Rey, e-archiviste, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne

dimanche 20 septembre 2026 · Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne · Aubagne

Célestin Espanet (1881-1968) : un maire, un musicien, un mutualiste et un historien. Conférence animée par Coraline Rey, e-archiviste, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne
Adresse
7 boulevard Jean Jaurès 13400 Aubagne
Ville
13400 Aubagne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 35 personnes

Célestin Espanet (1881-1968) : un maire, un musicien, un mutualiste et un historien. Conférence animée par Coraline Rey, e-archiviste Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne Bouches-du-Rhône

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Maire d’Aubagne de 1935 à 1940, puis de 1944 à 1945, Célestin Espanet est également connu pour son fort engagement mutualiste. Ses archives nous permettent de découvrir également un homme amateur de poésie, musicien, et passionné par l’histoire de sa ville.

Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne 7 boulevard Jean Jaurès 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.18.87
Maire d’Aubagne de 1935 à 1940, puis de 1944 à 1945, Célestin Espanet est également connu pour son fort engagement mutualiste. Ses archives nous permettent de découvrir également un homme amateur de…

©Ville d’Aubagne

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