Célibataires Troyes
Célibataires Troyes samedi 11 avril 2026.
Troyes
Célibataires
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 45 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Suivez les pérégrinations de ces deux femmes aux caractères bien trempés dans leurs recherches pour trouver Le bon . De club de rencontre en boite de nuit, de Tinder en Meetic, de rencontres fortuites en rencontres hasardeuses, ces deux femmes vont vous faire partager leurs expériences, leurs coup de gueules, leurs coups de cœurs, leurs coups ratés, leurs joies, leurs peines…
Une comédie sur deux femmes modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d’amour… Avec des angles distincts, des points de vues différents abordés parfois de manière grave, parfois de manière légère mais toujours avec humour. .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
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English :
L’événement Célibataires Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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