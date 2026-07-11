Céline Declaration of Love Yutz

Informations pratiques

Yutz

Céline Declaration of Love

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-04 20:30:00

fin : 2027-02-04 22:30:00

Date(s) :

2027-02-04

En avril 1988, Céline Dion remporte le Concours Eurovision de la chanson. Ce même soir, à l’heure de l’annonce des résultats, naît… Mathieu. Plus qu’une coïncidence le début d’un lien singulier entre Céline et celle qui se fait appeler affectueusement La Cécé. Depuis, un amour sincère et une admiration sans faille l’accompagnent, nourrissant une passion grandissante pour l’univers de la diva de renommée mondiale. Avec Céline Declaration of Love, ce n’est pas seulement Céline que l’on retrouve, c’est aussi un regard complice et décalé posé sur son parcours. Mathieu partage avec humour et autodérision des anecdotes personnelles qui résonnent avec la vie de la chanteuse, créant une proximité rare avec le public.

Sur scène, une interprète exceptionnelle prête sa voix aux plus grands titres de Céline. Habituée de Las Vegas, La Cécé incarne la diva avec brio gestes précis, tenues élégantes et une puissance vocale bluffante. Portée par une mise en scène spectaculaire, elle redonne vie à plus de 30 chansons incontournables.Tout public

19 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

In April 1988, Céline Dion won the Eurovision Song Contest. That very evening, just as the results were being announced, Naët Mathieu was born. More than just a coincidence: it was the beginning of a unique bond between Céline and the girl affectionately known as La Cécé. Since then, sincere love and unwavering admiration have accompanied her, fueling a growing passion for the world of the world-renowned diva. With *Céline Declaration of Love*, it’s not just Céline we rediscover—it’s also a knowing and lighthearted look at her journey. Mathieu shares personal anecdotes with humor and self-deprecation that resonate with the singer’s life, creating a rare sense of intimacy with the audience.

On stage, an exceptional performer lends her voice to Céline’s greatest hits. A Las Vegas regular, La Cécé brilliantly embodies the diva: precise movements, elegant outfits, and stunning vocal power. Set against a spectacular stage production, she breathes new life into more than 30 must-hear songs.

L’événement Céline Declaration of Love Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME