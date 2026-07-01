CELKILT + 1ère partie, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
jeudi 15 avril 2027 · Carré Sam · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
CELKILT + 1ère partie Jeudi 15 avril 2027, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais
Tarifs : 14/12/10€ – A partir de 10 ans – Debout – Bar / petite restauration – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-15T20:30:00+02:00 – 2027-04-15T23:00:00+02:00
Fin : 2027-04-15T20:30:00+02:00 – 2027-04-15T23:00:00+02:00
Un pied bien ancré dans la tradition Celtique, avec une cornemuse épique qui visite tour à tour Ecosse et Bretagne et un violon espiègle teinté d’Irlande et de polka, CelKilt assume aussi pleinement ses penchants rock, convoquant tour à tour Foo Fighters, Dropkick Murphys ou AC/DC.
Composé de Ana (violon), Drik (basse), Titou (Chant), Rems (Batterie) & Iain (Cornemuse-Whistles), le groupe a sorti 8 albums et aborde des thématiques telles que la résilience, la difficulté des relations humaines et l’importance de garder un esprit positif malgré tout ce qui peut jalonner nos existences. De l’autodérision, de la ferveur et du punch.
Un seul but : transmettre le pouvoir du Kilt !
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Tarifs : plein 14€ – réduit 12€ – Carte Sam 10€*.
En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
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*Billets Carte Sam = en vente uniquement à la Boutique Billetterie.
Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Musiques actuelles // Rock celtique
Pim Photography
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