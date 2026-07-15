Informations pratiques

Thionville

Cello 360 Break

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-01-15 20:00:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Assistez à la fusion entre musique et mouvement avec Christian Pierre La Marca et Yaman Okur. En associant la profondeur du violoncelle à la puissance de la breakdance, ce duo inventif repousse les frontières de l’expression artistique. De la musique baroque à l’électro, le violoncelliste Christian-Pierre La Marca fait résonner entre elles des pièces aux époques et styles différents, révélant un instrument aux ressources insoupçonnées. Une explosion de créativité et de liberté !Tout public

25 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Experience the fusion of music and movement with Christian Pierre La Marca and Yaman Okur. By combining the depth of the cello with the power of breakdancing, this inventive duo pushes the boundaries of artistic expression. From Baroque music to %E9electro, cellist Christian-Pierre La Marca weaves together pieces from different eras and styles, revealing an instrument with unexpected depths. An explosion of creativity and freedom!

L’événement Cello 360 Break Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME