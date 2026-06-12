Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales Science Po, Cour des élèves Reims
Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales Science Po, Cour des élèves Reims samedi 4 juillet 2026.
Reims
Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales
Science Po, Cour des élèves 1 Place Museux Reims Marne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Cello8
Raphaël Pidoux, violoncelle
Rafael Arreghini, violoncelle
Enguerrand Bontoux, violoncelle
Juliette Gaudin, violoncelle
Victor Lancelot-Mahé, violoncelle
Irène Magloire, violoncelle
Soni Siecinski, violoncelle
Michelle Tang .
Science Po, Cour des élèves 1 Place Museux Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales
L’événement Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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