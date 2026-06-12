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Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales Science Po, Cour des élèves Reims

Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales Science Po, Cour des élèves Reims samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Science Po, Cour des élèves

Adresse : 1 Place Museux

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 14 14 Supplément Tarif réduit

Reims

Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales

Science Po, Cour des élèves 1 Place Museux Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Tout public
Cello8
Raphaël Pidoux, violoncelle
Rafael Arreghini, violoncelle
Enguerrand Bontoux, violoncelle
Juliette Gaudin, violoncelle
Victor Lancelot-Mahé, violoncelle
Irène Magloire, violoncelle
Soni Siecinski, violoncelle

Michelle Tang   .

Science Po, Cour des élèves 1 Place Museux Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales

L’événement Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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