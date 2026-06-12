Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales Science Po, Cour des élèves Reims samedi 4 juillet 2026.

Reims

Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales

Science Po, Cour des élèves 1 Place Museux Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Cello8

Raphaël Pidoux, violoncelle

Rafael Arreghini, violoncelle

Enguerrand Bontoux, violoncelle

Juliette Gaudin, violoncelle

Victor Lancelot-Mahé, violoncelle

Irène Magloire, violoncelle

Soni Siecinski, violoncelle

Michelle Tang .

Science Po, Cour des élèves 1 Place Museux Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales

L’événement Cello8 Voyages intérieurs et lointains | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès