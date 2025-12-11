Celtic Legends Zénith de Dijon Dijon

Celtic Legends

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Celtic Legends, le célèbre spectacle musical revient le 26 mars 2026 à La Commanderie de Dole et en 2027 à Montbéliard et Dijon avec un tout nouveau show. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version du spectacle.

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs.

Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe.

En 2027, Celtic Legends fête ses 25 ans !

Du 26 au 28 février à la Salle Pleyel à Paris, puis en tournée dans toute la France, L’Irish Team des Celtic Lelends revient sur scène avec un nouveau spectacle !

Après avoir parcouru le monde et partagé son univers avec plus de 3 millions de spectateurs, les danseurs, musiciens et chanteurs de Celtic Legends vous entraînent au cœur de la danse irlandaise.

Pendant deux heures de show, les chorégraphies imaginées par Jacintha Sharpe s’animent au rythme de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens sous la direction de Sean McCarthy.

Le spectacle est entièrement live, avec les sonorités du uilleann pipes, penny whistle, fiddle, bodhrán et guitare, offrant une expérience unique et authentique fidèle à l’esprit de Celtic Legends.

Réservez vos places pour cette tournée anniversaire et venez célébrer 25 ans d’Irish Music Live ! .

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Celtic Legends

L’événement Celtic Legends Dijon a été mis à jour le 2025-12-11 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)