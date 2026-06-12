Celtika Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Celtika

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Laissez-vous envoûter par la magie des musiques celtiques !

Rejoignez-nous pour une fête franco-allemande unique où se mêlent traditions ancestrales et rythmes entraînants.

Au programme des concerts en plein air, des sonorités envoûtantes et une ambiance chaleureuse qui vous fera voyager, en famille ou entre amis, au coeur des terres celtiques.

Groupes présents

– Vendredi de 19h30 à 00h30 The Bards of Sweeney, The Cloverhearts, Ouberet.

– Samedi de 16h à 1h Drops of Brandy, Irish Bastard, Jahiner, Julien Loko, Celkilt, Fiddler’S Green.

Possibilité de pass 2 jours à 25€.

Réservation conseillée.Tout public

15 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Let yourself be swept away by the magic of Celtic music!

Join us for a unique Franco-German festival where age-old traditions blend with lively rhythms.

On the program: outdoor concerts, enchanting sounds, and a warm atmosphere that will transport you—with family or friends—to the heart of Celtic lands.

Performing bands:

– Friday from 7:30 PM to 12:30 AM: The Bards of Sweeney, The Cloverhearts, Ouberet.

– Saturday from 4:00 PM to 1:00 AM: Drops of Brandy, Irish Bastard, Jahiner, Julien Loko, Celkilt, Fiddler’s Green.

Two-day pass available for €25.

Reservations recommended.

L’événement Celtika Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES