L’été des Curieux Péplum sous les étoiles Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck samedi 1 août 2026.

Bliesbruck

L’été des Curieux Péplum sous les étoiles Astérix et Obélix Mission Cléopâtre

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 21:30:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Film d’Alain Chabat.

Version française, sous-titrée allemand.

Rires, aventures et potions magiques sous les étoiles !

Apportez votre plaid ou votre chaise longue, installez-vous confortablement et vivez une soirée cinéma en plein air à partager en famille sous les étoiles.Tout public

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

A film by Alain Chabat.

French version with German subtitles.

Laughter, adventures, and magic potions under the stars!

Bring a blanket or a lounge chair, settle in comfortably, and enjoy an outdoor movie night to share with your family under the stars.

L’événement L’été des Curieux Péplum sous les étoiles Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES