L’été des Curieux Atelier en famille, la vannerie Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck lundi 10 août 2026.

Bliesbruck

L’été des Curieux Atelier en famille, la vannerie

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-10 14:30:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Dès 6 ans.

Renouez avec ce geste ancestral en compagnie de Coeur de Saule tresser l’osier et façonner un petit objet à emporter comme souvenir de l’été.

Réservation conseillée.Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Ages 6 and up.

Rediscover this age-old craft with Coeur de Saule: weave willow and create a small item to take home as a summer souvenir.

Reservations recommended.

L’événement L’été des Curieux Atelier en famille, la vannerie Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES