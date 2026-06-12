L’été des Curieux Atelier en famille, Feutrer la laine Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck
L’été des Curieux Atelier en famille, Feutrer la laine Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck lundi 27 juillet 2026.
Bliesbruck
L’été des Curieux Atelier en famille, Feutrer la laine
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-07-31 16:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Dès 4 ans.
Vous apprendrez, en pratiquant, à feutrer la laine avec du savon à la manière des anciens Celtes pour fabriquer différents objets.
Réservation conseillée.Enfants
5 .
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ages 4 and up.
Through hands-on practice, you’ll learn how to felt wool with soap, just as the ancient Celts did, to create various objects.
Reservations are recommended.
L’événement L’été des Curieux Atelier en famille, Feutrer la laine Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
À voir aussi à Bliesbruck (Moselle)
- L’été des Curieux Démonstration de poterie antique Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck 11 juillet 2026
- L’été des Curieux Spectacle Minos, jeux vidéo collaboratif et récits mythologiques Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck 18 juillet 2026
- L’été des Curieux Atelier en famille, Impressions végétales Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck 20 juillet 2026
- L’été des Curieux Spectacle, Des Métamorphoses Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck 26 juillet 2026
- L’été des Curieux Péplum sous les étoiles Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck 1 août 2026