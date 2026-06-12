L’été des Curieux Atelier en famille, Feutrer la laine Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck lundi 27 juillet 2026.

Bliesbruck

L’été des Curieux Atelier en famille, Feutrer la laine

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-31 16:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Dès 4 ans.

Vous apprendrez, en pratiquant, à feutrer la laine avec du savon à la manière des anciens Celtes pour fabriquer différents objets.

Réservation conseillée.Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Ages 4 and up.

Through hands-on practice, you’ll learn how to felt wool with soap, just as the ancient Celts did, to create various objects.

Reservations are recommended.

L’événement L’été des Curieux Atelier en famille, Feutrer la laine Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES