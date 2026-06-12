L’été des Curieux Atelier en famille, l’entraînement du guerrier gaulois Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck
L’été des Curieux Atelier en famille, l’entraînement du guerrier gaulois Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck lundi 3 août 2026.
Bliesbruck
L’été des Curieux Atelier en famille, l’entraînement du guerrier gaulois
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Dès 7 ans.
Vous êtes prêts à vous entraîner au combat pour devenir un véritable guerrier gaulois ?
La manipulation de l’épée, de la lance et du bouclier n’aura plus de secrets pour vous.
Réservation conseillée.Enfants
5 .
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr
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English :
Ages 7 and up.
Are you ready to train in combat and become a true Gallic warrior?
You’ll master the art of wielding a sword, spear, and shield.
Reservations are recommended.
L’événement L’été des Curieux Atelier en famille, l’entraînement du guerrier gaulois Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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