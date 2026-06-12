L’été des Curieux Atelier en famille, l’entraînement du guerrier gaulois Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck lundi 3 août 2026.

Bliesbruck

L’été des Curieux Atelier en famille, l’entraînement du guerrier gaulois

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Dès 7 ans.

Vous êtes prêts à vous entraîner au combat pour devenir un véritable guerrier gaulois ?

La manipulation de l’épée, de la lance et du bouclier n’aura plus de secrets pour vous.

Réservation conseillée.Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Ages 7 and up.

Are you ready to train in combat and become a true Gallic warrior?

You’ll master the art of wielding a sword, spear, and shield.

Reservations are recommended.

L’événement L’été des Curieux Atelier en famille, l’entraînement du guerrier gaulois Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES