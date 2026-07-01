Informations pratiques

« Celui qui voit » de Lucie Lataste Mercredi 14 octobre, 15h00 LA DÉTER Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T16:00:00+02:00

Pierre Geagea est un artiste libanais qui œuvre en faveur de la paix. Dans «Celui qui voit», il danse en duo avec la chanteuse Leila Zitouni. Tous les deux, ils nous transportent au milieu du désert, vers ce qu’il nous reste quand on a perdu les mots. Comment retrouver les signes enfouis quand tout est parti en fumée ? Une exploration de paysages oubliés, pour réaliser que l’on peut redécouvrir le sens des mots disparus, même dans un tout petit grain de sable.

LA DÉTER 1 AVENUE DU PONT LA GRAND COMBE La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie https://ladeter.org [{« type »: « link », « value »: « https://ladeter.org »}]

Pierre Geagea est un artiste libanais qui œuvre en faveur de la paix. Dans «Celui qui voit», il danse en duo avec la chanteuse Leila Zitouni. Tous les deux, ils nous transportent au milieu du désert,…

© Celui qui voit, Lucie Lataste