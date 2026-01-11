UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Centenaire de la croix de Camargue et marche sur le chemin de Marie Madeleine Saintes-Maries-de-la-Mer

jeudi 17 septembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Centenaire de la croix de Camargue et marche sur le chemin de Marie Madeleine

Du 17/09 au 26/09/2026 tous les jours. Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-17

Centenaire de la croix de Camargue organisé par l’Association Les Chemins des saintes et saints de Provence.
A 15h30 conférence d’Annelyse Chevalier, majorale du félibrige, sur la Croix de Camargue au Relais Culturel.
A 17h30 procession de la croix du Pont du Mort au Sanctuaire, suivie de la bénédiction de votre croix de Camargue.
A 19h00 pot amicale sur la place Jean-XXIII, suivi d’un repas tiré du sac.
A 20h30-21h00 veillée de prière au sanctuaire.

Infos 06.10.87.56.19 www.cheminsdessaintes.fr

Du vendredi 18 au samedi 26 Marche sur le chemin de Marie-Madeleine des Saintes Maries à Marseille .

Inscription pour la marche auprès de l’association Les Chemins des Saintes au 06.10.87.56.19 avant le 31 juillet.   .

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 87 56 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 100th anniversary of the Camargue Cross %BB organized by the Association Les Chemins des saintes et saints de Provence.

L’événement Centenaire de la croix de Camargue et marche sur le chemin de Marie Madeleine Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

À voir aussi à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône)