Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Centenaire de la croix de Camargue et marche sur le chemin de Marie Madeleine

Du 17/09 au 26/09/2026 tous les jours. Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-17

Centenaire de la croix de Camargue organisé par l’Association Les Chemins des saintes et saints de Provence.

A 15h30 conférence d’Annelyse Chevalier, majorale du félibrige, sur la Croix de Camargue au Relais Culturel.

A 17h30 procession de la croix du Pont du Mort au Sanctuaire, suivie de la bénédiction de votre croix de Camargue.

A 19h00 pot amicale sur la place Jean-XXIII, suivi d’un repas tiré du sac.

A 20h30-21h00 veillée de prière au sanctuaire.



Infos 06.10.87.56.19 www.cheminsdessaintes.fr



Du vendredi 18 au samedi 26 Marche sur le chemin de Marie-Madeleine des Saintes Maries à Marseille .



Inscription pour la marche auprès de l’association Les Chemins des Saintes au 06.10.87.56.19 avant le 31 juillet. .

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 87 56 19

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English :

The 100th anniversary of the Camargue Cross %BB organized by the Association Les Chemins des saintes et saints de Provence.

L’événement Centenaire de la croix de Camargue et marche sur le chemin de Marie Madeleine Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer