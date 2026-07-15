Informations pratiques

Pontarlier

Centenaire du Club Haut-Doubs Philatélie

Salle Michel Malfroy Annonciades Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Organisé par le Club Haut-Doubs Philatélie.

100ème anniversaire du Club Haut-Doubs Philatélie exposition de timbres toutes époques, tous pays, tous thèmes… .

Salle Michel Malfroy Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 28 90 05 michel.arbaud@gmail.com

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English : Centenaire du Club Haut-Doubs Philatélie

L’événement Centenaire du Club Haut-Doubs Philatélie Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS