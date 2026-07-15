Centenaire du Club Haut-Doubs Philatélie Pontarlier
samedi 5 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Centenaire du Club Haut-Doubs Philatélie
Salle Michel Malfroy Annonciades Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Organisé par le Club Haut-Doubs Philatélie.
100ème anniversaire du Club Haut-Doubs Philatélie exposition de timbres toutes époques, tous pays, tous thèmes… .
Salle Michel Malfroy Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 28 90 05 michel.arbaud@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Centenaire du Club Haut-Doubs Philatélie
L’événement Centenaire du Club Haut-Doubs Philatélie Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Dessin et perspective Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 15 juillet 2026
- Mercredis de l’été à la piscine ! Place Zarautz Pontarlier 15 juillet 2026
- Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier 17 juillet 2026
- L’art des vitraux Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 25 juillet 2026
- Le Chat peintre Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 29 juillet 2026