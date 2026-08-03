CENTRE CULTUREL RENAN DE JEAN MONTARIOL (JOURNÉES DU PATRIMOINE) CENTRE CULTUREL RENAN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CENTRE CULTUREL RENAN DE JEAN MONTARIOL (JOURNÉES DU PATRIMOINE)

CENTRE CULTUREL RENAN 5 Chemin d’Audibert Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Ce centre culturel s’est installé dans un bâtiment des années 20.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

À travers une visite guidée, vous pourrez redécouvrir l’œuvre de Jean Montariol, architecte emblématique de la Ville rose.

Cette découverte mettra en lumière son style singulier, à la croisée de l’Art déco et de la modernité naissante, ainsi que l’empreinte durable qu’il a laissée sur le paysage architectural toulousain.

Réservation conseillée

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

CENTRE CULTUREL RENAN 5 Chemin d’Audibert Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 58 06

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement CENTRE CULTUREL RENAN DE JEAN MONTARIOL (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE