Centre d’art contemporain d’Ivry – Le Credac, Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Centre d’art contemporain d’Ivry – Le Credac 19 et 20 septembre Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Créé en 1987, le Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac s’est installé en 2011 au dernier étage du bâtiment « américain » de la Manufacture des Œillets, fleuron du patrimoine industriel d’Ivry-sur-Seine. Ce bâtiment de brique, de verre et d’acier, construit en 1913 sur le modèle américain de la Daylight Factory, est l’un des premiers exemples architecturaux du fonctionnalisme en France. Lors des Journées du patrimoine, le Crédac propose la visite de l’exposition Mano Manca de l’artiste Pedro Barateiro.

Samedi 19 septembre : de 14h à 19h : visite libre de l’exposition de Pedro Barateiro Mano Manca.

Dimanche 20 septembre : de 14h à 19h : visite libre de l’exposition de Pedro Barateiro Mano Manca.

Rendez-vous à l’accueil du Crédac, au 3e étage du bâtiment américain.

www.credac.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac 1 Place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine, France Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France 33149602506 https://credac.fr [{« link »: « http://www.credac.fr »}] Créé en 1987, le Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac s’est installé en 2011 au dernier étage du bâtiment “américain” de la Manufacture des Œillets, fleuron du patrimoine industriel d’Ivry-sur-Seine. Ce bâtiment de brique, de verre et d’acier, construit en 1913 sur le modèle américain de la Daylight Factory, aux formes claires et modernes rappelant l’école de Chicago, est l’un des premiers exemples architecturaux du fonctionnalisme en France. Ses façades entièrement vitrées établissent un continuum entre la ville et l’espace d’exposition.

Visite libre de l’exposition de Pedro Barateiro Mano Manca.

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine