CENTRE DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE (JOURNEES DU PATRIMOINE) CREPS DE TOULOUSE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CENTRE DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE (JOURNEES DU PATRIMOINE)

CREPS DE TOULOUSE 1 Avenue Marc Pélegrin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez un lieu unique où plusieurs siècles d’histoire côtoient le sport de haut niveau.

Du château de Lespinet, édifié au XVIIe siècle, à son parc arboré de 23 hectares, en passant par des installations habituellement réservées aux sportifs, le CREPS de Toulouse vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Au fil de votre visite, explorez librement les espaces historiques du domaine, participez à des visites guidées des équipements sportifs et profitez d’une programmation conviviale mêlant animations sportives, jeux anciens et expositions consacrées à l’univers des Jeux olympiques.

Une occasion rare de découvrir un patrimoine vivant, tourné à la fois vers son histoire et vers l’avenir. .

CREPS DE TOULOUSE 1 Avenue Marc Pélegrin Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 90 00

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English :

%C0 During the 2026 European Heritage Days, discover a unique place where centuries of history coexist with elite sports.

L’événement CENTRE DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE (JOURNEES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE