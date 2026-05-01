Centre-ville en fête et 400 ans de la Marine Nationale Valence
Centre-ville en fête et 400 ans de la Marine Nationale Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Centre-ville en fête et 400 ans de la Marine Nationale
Centre-ville Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Un double évènement va rythmer et animer le centre-ville les 400 ans de la Marine Nationale et Centre-ville en fête .
Animations en famille, musique, défilé marin, bagad, expo, commerces en fête il y en a pour tous les goûts.
.
Centre-ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A double event is set to liven up the town center: 400 years of the French Navy and Centre-ville en fête .
Family activities, music, a marine parade, a bagad, an exhibition, festive shopping: there’s something for everyone.
L’événement Centre-ville en fête et 400 ans de la Marine Nationale Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Atelier Parfum De la matière à l’accord Les Bouteilles Valence 15 mai 2026
- Match VRDR vs Provence Stade Pompidou Valence 15 mai 2026
- J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby Stade George POMPIDOU Valence 15 mai 2026
- Valence Pride Marche des Fiertés Valence 16 mai 2026
- Visite guidée Les belles demeures RDV à la Maison des Têtes Valence 16 mai 2026