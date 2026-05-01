Valence

Centre-ville en fête et 400 ans de la Marine Nationale

Centre-ville Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un double évènement va rythmer et animer le centre-ville les 400 ans de la Marine Nationale et Centre-ville en fête .

Animations en famille, musique, défilé marin, bagad, expo, commerces en fête il y en a pour tous les goûts.

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Centre-ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00

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English :

A double event is set to liven up the town center: 400 years of the French Navy and Centre-ville en fête .

Family activities, music, a marine parade, a bagad, an exhibition, festive shopping: there’s something for everyone.

L’événement Centre-ville en fête et 400 ans de la Marine Nationale Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme