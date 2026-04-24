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Valence Pride Marche des Fiertés Valence

Valence Pride Marche des Fiertés Valence samedi 16 mai 2026.

Adresse : Lieu de RDV communiqué ultérieurement

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Valence

Valence Pride Marche des Fiertés

Lieu de RDV communiqué ultérieurement Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

On vous donne rendez-vous samedi 16 mai 2026 pour la 7ème marche des Fiertés de Valence !
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Lieu de RDV communiqué ultérieurement Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   info@valencediversite.fr

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English :

See you on Saturday, May 16, 2026 for the 7th Valence Pride March!

L’événement Valence Pride Marche des Fiertés Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme

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