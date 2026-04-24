Valence

Valence Pride Marche des Fiertés

Lieu de RDV communiqué ultérieurement Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

On vous donne rendez-vous samedi 16 mai 2026 pour la 7ème marche des Fiertés de Valence !

.

Lieu de RDV communiqué ultérieurement Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@valencediversite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on Saturday, May 16, 2026 for the 7th Valence Pride March!

L’événement Valence Pride Marche des Fiertés Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme