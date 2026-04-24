Valence Pride Marche des Fiertés Valence
Valence Pride Marche des Fiertés Valence samedi 16 mai 2026.
Valence
Valence Pride Marche des Fiertés
Lieu de RDV communiqué ultérieurement Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
On vous donne rendez-vous samedi 16 mai 2026 pour la 7ème marche des Fiertés de Valence !
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Lieu de RDV communiqué ultérieurement Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@valencediversite.fr
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English :
See you on Saturday, May 16, 2026 for the 7th Valence Pride March!
L’événement Valence Pride Marche des Fiertés Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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