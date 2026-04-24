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J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby Stade George POMPIDOU Valence

J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby Stade George POMPIDOU Valence vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Stade George POMPIDOU

Adresse : 41 RUE FERNANDEL

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Valence

J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby

Stade George POMPIDOU 41 RUE FERNANDEL Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :
2026-05-15

À l’occasion de la . | Provence Rugby présentée par nos partenaires et Eralpro 2EPI
  .

Stade George POMPIDOU 41 RUE FERNANDEL Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10  contact@vrdr.fr

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English :

On the occasion of the . | Provence Rugby presented by our partners and Eralpro 2EPI

L’événement J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby Valence a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme

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