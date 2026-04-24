J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby Stade George POMPIDOU Valence
J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby Stade George POMPIDOU Valence vendredi 15 mai 2026.
Valence
J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby
Stade George POMPIDOU 41 RUE FERNANDEL Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
À l’occasion de la . | Provence Rugby présentée par nos partenaires et Eralpro 2EPI
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Stade George POMPIDOU 41 RUE FERNANDEL Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr
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English :
On the occasion of the . | Provence Rugby presented by our partners and Eralpro 2EPI
L’événement J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby Valence a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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