J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby Stade George POMPIDOU Valence

Valence

J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby

Stade George POMPIDOU 41 RUE FERNANDEL Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

À l’occasion de la . | Provence Rugby présentée par nos partenaires et Eralpro 2EPI

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Stade George POMPIDOU 41 RUE FERNANDEL Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr

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English :

On the occasion of the . | Provence Rugby presented by our partners and Eralpro 2EPI

L’événement J30 de Pro D2 VRDR vs Provence Rugby Valence a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme