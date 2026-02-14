Céramiste, c’est quoi au juste ?, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Céramiste, c’est quoi au juste ? Samedi 23 mai, 18h00 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition Les Energies de la terre et de la Nuit européenne des musées

À Limoges, le Pôle Formation UIMM Limousin – École des Métiers d’Arts accompagne les céramistes de demain. Parcourez le musée à la rencontre de ses étudiants qui vous révéleront l’art du coulage, de la décalcomanie et du filet sur porcelaine. Vous découvrirez ainsi une partie des énergies réunies pour donner naissance à un objet.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

Démonstration des techniques avec les étudiants de l'UIMM – École des Métiers d'Art

