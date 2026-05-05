, Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe, Rennes
, Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe, Rennes mercredi 6 mai 2026.
6 et 7 mai Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00
Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@ccrennes.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299543645 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cercleceltiquederennes.org/events_bis/ »}]
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