, Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe, Rennes

6 et 7 mai Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@ccrennes.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299543645 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cercleceltiquederennes.org/events_bis/ »}]