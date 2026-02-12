Cercle de femmes pour poser un autre regard sur la ménopause Maison Marbeuf Rennes
Cercle de femmes pour poser un autre regard sur la ménopause Maison Marbeuf Rennes jeudi 12 mars 2026.
Cercle de femmes pour poser un autre regard sur la ménopause Maison Marbeuf Rennes 12 mars – 9 avril, certains jeudis Ille-et-Vilaine
Cet atelier est animé par Isabelle du Cercle des puissantes.
**Inscription à l’atelier via ce lien:** [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cercle-de-femmes-pour-poser-un-autre-regard-sur-la-menopause](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cercle-de-femmes-pour-poser-un-autre-regard-sur-la-menopause)
**Tarif** : Participation libre et consciente sur place + 2€ d’adhésion à l’association
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-12T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-04-09T20:00:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cercle-de-femmes-pour-poser-un-autre-regard-sur-la-menopause
Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine