Cercle de femmes pour poser un autre regard sur la ménopause Maison Marbeuf Rennes 12 mars – 9 avril, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Cet atelier est animé par Isabelle du Cercle des puissantes.

**Inscription à l’atelier via ce lien:** [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cercle-de-femmes-pour-poser-un-autre-regard-sur-la-menopause](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cercle-de-femmes-pour-poser-un-autre-regard-sur-la-menopause)

**Tarif** : Participation libre et consciente sur place + 2€ d’adhésion à l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-04-09T20:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cercle-de-femmes-pour-poser-un-autre-regard-sur-la-menopause

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

