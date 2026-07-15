CERCLE DE PARDON Thuir
jeudi 16 juillet 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
CERCLE DE PARDON
29 BOULEVARD JEAN JAURES Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:15:00
fin : 2026-07-16 21:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Claude Frigiotti animera le prochain
CERCLE DE PARDON ✨️
Jeudi 16 Juillet 2026
18h15 21h30 à Thuir
✨️
Présentation / Les mots de Claude:
↘️
Créés en 2012 par Olivier Clerc, aujourd’hui développés et promus par l’Association Pardon International (AP…
.
29 BOULEVARD JEAN JAURES Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 11 22 95
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English :
Claude Frigiotti will lead the next
FORGIVENESS CIRCLE ??
Thursday, July 16, 2026
6:15 p.m. 9:30 p.m. in Thuir
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Presentation / Claude’s words:
??
Founded in 2012 by Olivier Clerc, these circles are now developed and promoted by the Association Pardon International (AP…
L’événement CERCLE DE PARDON Thuir a été mis à jour le 2026-07-12 par OTI ASPRES-THUIR
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