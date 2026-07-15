Informations pratiques

Thuir

CERCLE DE PARDON

29 BOULEVARD JEAN JAURES Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:15:00

fin : 2026-07-16 21:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Claude Frigiotti animera le prochain

CERCLE DE PARDON ✨️

Jeudi 16 Juillet 2026

18h15 21h30 à Thuir

✨️

Présentation / Les mots de Claude:

↘️

Créés en 2012 par Olivier Clerc, aujourd’hui développés et promus par l’Association Pardon International (AP…

.

29 BOULEVARD JEAN JAURES Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 11 22 95

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English :

Claude Frigiotti will lead the next

FORGIVENESS CIRCLE ??

Thursday, July 16, 2026

6:15 p.m. 9:30 p.m. in Thuir

??

Presentation / Claude’s words:

??

Founded in 2012 by Olivier Clerc, these circles are now developed and promoted by the Association Pardon International (AP…

L’événement CERCLE DE PARDON Thuir a été mis à jour le 2026-07-12 par OTI ASPRES-THUIR