EXPOSITION IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR Thuir
jeudi 16 juillet 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
EXPOSITION IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-07-16
IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR
salle Lambert Violet du 16 juillet au 14 août 2026
L’histoire et l’origine de Thuir à travers photos, poteries et objets Byrrh.
Du mardi au samedi!
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87
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English :
ONCE UPON A TIME IN THUIR
Lambert Violet Hall, July 16–August 14, 2026
The history and origins of Thuir through photographs, pottery, and Byrrh artifacts.
Tuesday through Saturday!
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L’événement EXPOSITION IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR Thuir a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI ASPRES-THUIR
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