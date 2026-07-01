UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thuir

EXPOSITION IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR Thuir

jeudi 16 juillet 2026 · Thuir

EXPOSITION IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR Thuir

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Boulevard Violet
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Thuir

EXPOSITION IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :
2026-07-16

IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR
salle Lambert Violet du 16 juillet au 14 août 2026

L’histoire et l’origine de Thuir à travers photos, poteries et objets Byrrh.

Du mardi au samedi!


  .

Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ONCE UPON A TIME IN THUIR
Lambert Violet Hall, July 16–August 14, 2026

The history and origins of Thuir through photographs, pottery, and Byrrh artifacts.

Tuesday through Saturday!

L’événement EXPOSITION IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR Thuir a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI ASPRES-THUIR

À voir aussi à Thuir (Pyrénées-Orientales)