Informations pratiques

Thuir

EXPOSITION IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16

IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR

salle Lambert Violet du 16 juillet au 14 août 2026

L’histoire et l’origine de Thuir à travers photos, poteries et objets Byrrh.

Du mardi au samedi!

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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87

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English :

ONCE UPON A TIME IN THUIR

Lambert Violet Hall, July 16–August 14, 2026

The history and origins of Thuir through photographs, pottery, and Byrrh artifacts.

Tuesday through Saturday!

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L’événement EXPOSITION IL ÉTAIT UNE FOIS THUIR Thuir a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI ASPRES-THUIR