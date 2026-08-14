Cercle de silence pour la paix Devant l’hôpital de Dieulefit Dieulefit
vendredi 14 août 2026 · Devant l'hôpital de Dieulefit · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cercle de silence pour la paix
Devant l’hôpital de Dieulefit A l’extérieur sous les cèdres Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-10-09 11:15:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13
Ces cercles de silence sont composés de citoyens et de citoyennes qui s’expriment à titre individuel dans un désir commun de paix, sans aucun signe politique ou religieux.
Chacun, chacune, est invité à y prendre part.
.
Devant l’hôpital de Dieulefit A l’extérieur sous les cèdres Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 18 46 lanquetinr@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
These circles of silence are made up of citizens who speak out as individuals, united by a shared desire for peace, without any political or religious affiliation.
Everyone is invited to take part.
L’événement Cercle de silence pour la paix Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Dieulefit (Drôme)
- Cinéma Le Héros de Berlin Cinéma Labor Dieulefit 7 août 2026
- Le Petit Train du Picodon en images. Place de la Gare Dieulefit 8 août 2026
- Vide grenier des sapeurs pompiers Dieulefit 9 août 2026
- Fête du Picodon à Dieulefit marché aux picodons et produits régionaux Dieulefit 9 août 2026
- Journée du Petit Train du Picodon Place de la Gare Dieulefit 9 août 2026