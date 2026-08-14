Cercle de silence pour la paix Devant l’hôpital de Dieulefit Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cercle de silence pour la paix

Devant l’hôpital de Dieulefit A l’extérieur sous les cèdres Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-10-09 11:15:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13

Ces cercles de silence sont composés de citoyens et de citoyennes qui s’expriment à titre individuel dans un désir commun de paix, sans aucun signe politique ou religieux.

Chacun, chacune, est invité à y prendre part.

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Devant l’hôpital de Dieulefit A l’extérieur sous les cèdres Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 18 46 lanquetinr@gmail.com

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English :

These circles of silence are made up of citizens who speak out as individuals, united by a shared desire for peace, without any political or religious affiliation.

Everyone is invited to take part.

L’événement Cercle de silence pour la paix Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux