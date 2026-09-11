Cercles d’hommes – Thème sur le whatsapp, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen

Informations pratiques

Cercles d’hommes – Thème sur le whatsapp Mercredi 7 octobre, 18h30 Coworking Rouen la Maison bleue Seine-Maritime

Inscription obligatoire avec taif libre à partir de 0€ pour soutenir notre association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T18:30:00+02:00 – 2026-10-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T18:30:00+02:00 – 2026-10-07T20:30:00+02:00

Le thème : à définir

Les cercles d’hommes sont des espaces uniques, où la parole se libère, les émotions s’expriment et les liens se créent. Ces rencontres permettent de partager son vécu, d’explorer sa masculinité et de se connecter à d’autres hommes en toute authenticité. Depuis plusieurs années, D’homme à homme propose ces cercles pour permettre à chacun de se retrouver et de se reconnecter à lui-même.

Nous nous retrouvons dans des espaces sécurisés et nous discutons de nos émotions et de la manière dont nous voyons le monde de manière organique

Pour s’inscrire au prochain cercle c’est ici (Inscription obligatoire avec taif libre à partir de 0€ pour soutenir notre association) : https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen

Pour rejoindre notre boucle de discussion ici : https://chat.whatsapp.com/DQgxtSm2ehN2hFY5m9c47B

PS: cet atelier n’est pas fait par des professionnels et nous sommes ouvert à toutes propositions d’amélioration et thème à aborder dans le futur.

PS: Une préparation de l’atelier a été réaliser avec l’association www.instagram.com/portonsles/

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