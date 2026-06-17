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Cercles Nuits de Fourvière Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Cercles Nuits de Fourvière Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Halle Tony Garnier

Adresse : 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux

Ville : 69007 Lyon 7e Arrondissement

Département : Rhône

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif :

Lyon 7e Arrondissement

Cercles Nuits de Fourvière

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:45:00
fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Avec Cercles, le chorégraphe Boris Charmatz invite 200 danseuses et danseurs de tous horizons à entrer dans la ronde pour un atelier XXL.
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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

With *Cercles*, choreographer Boris Charmatz invites 200 dancers from all walks of life to join the circle for an XXL workshop.

L’événement Cercles Nuits de Fourvière Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-17 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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