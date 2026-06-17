Cercles Nuits de Fourvière Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement

Cercles Nuits de Fourvière

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:45:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Avec Cercles, le chorégraphe Boris Charmatz invite 200 danseuses et danseurs de tous horizons à entrer dans la ronde pour un atelier XXL.

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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

With *Cercles*, choreographer Boris Charmatz invites 200 dancers from all walks of life to join the circle for an XXL workshop.

L’événement Cercles Nuits de Fourvière Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-17 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme