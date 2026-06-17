Nuit encore X 23:59 Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement

Nuit encore X 23:59

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 46 – 46 – 46 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 22:00:00

fin : 2026-10-25 04:30:00

Date(s) :

2026-10-24

De retour à la Halle pour une nouvelle édition 100% Hard Techno !

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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Back at %E0 la Halle for another 100% Hard Techno %E9dition!

L’événement Nuit encore X 23:59 Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-17 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme