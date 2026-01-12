M Pokora Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

M Pokora

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de sa tournée des 20 ANS, Matt Pokora revient en 2025 avec ADRÉNALINE TOUR .

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

After setting the world’s biggest venues alight and attracting over 500,000 spectators on his 20 YEARS tour, Matt Pokora returns in 2025 with the ADRÉNALINE TOUR .

