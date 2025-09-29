Malik Bentalha Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement

Malik Bentalha

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 47 – 47 – 52 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11 20:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Venez découvrir le dernier spectacle de Malik Benthala à la Halle Tony Garnier de Lyon !

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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come and discover Malik Benthala’s latest show at Lyon’s Halle Tony Garnier!

L’événement Malik Bentalha Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-29 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme