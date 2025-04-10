The World of Hans Zimmer Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement

The World of Hans Zimmer

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 65.75 – 65.75 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10

fin : 2026-11-10 20:00:00

Date(s) :

2026-11-10

En 2026, les fans français pourront découvrir la musique incomparable de Hans Zimmer avec deux tournées exceptionnelles.

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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

In 2026, French fans will be able to discover Hans Zimmer’s incomparable music with two exceptional tours.

L’événement The World of Hans Zimmer Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-10 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme