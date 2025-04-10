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The World of Hans Zimmer Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

The World of Hans Zimmer Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement mardi 10 novembre 2026.

Lieu : Halle Tony Garnier

Adresse : 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux

Ville : 69007 Lyon 7e Arrondissement

Département : Rhône

Début : 2026-11-10T

Fin : 2026-11-10T20:00:00

Tarif : 65.75 65.75

Lyon 7e Arrondissement

The World of Hans Zimmer

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 65.75 – 65.75 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-11-10 20:00:00

Date(s) :
2026-11-10

En 2026, les fans français pourront découvrir la musique incomparable de Hans Zimmer avec deux tournées exceptionnelles.
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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

In 2026, French fans will be able to discover Hans Zimmer’s incomparable music with two exceptional tours.

L’événement The World of Hans Zimmer Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-10 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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