Djadja & Dinaz Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement

Djadja & Dinaz

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 40 – 40 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 00:00:00

Date(s) :

2026-11-05

En 2025 Djadja & Dinaz reviennent avec un nouveau projet puissant Terminal 7, porté par le single En vrai de vrai

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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

In 2025 Djadja & Dinaz return with a powerful new project: Terminal 7, supported by the single En vrai de vrai

L’événement Djadja & Dinaz Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-22 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme