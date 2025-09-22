Djadja & Dinaz Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Djadja & Dinaz Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement jeudi 5 novembre 2026.
Lyon 7e Arrondissement
Djadja & Dinaz
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 40 – 40 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 00:00:00
Date(s) :
2026-11-05
En 2025 Djadja & Dinaz reviennent avec un nouveau projet puissant Terminal 7, porté par le single En vrai de vrai
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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
In 2025 Djadja & Dinaz return with a powerful new project: Terminal 7, supported by the single En vrai de vrai
L’événement Djadja & Dinaz Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-22 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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