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The World of Queen Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

The World of Queen Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement jeudi 1 octobre 2026.

Lieu : Halle Tony Garnier

Adresse : 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux

Ville : 69007 Lyon 7e Arrondissement

Département : Rhône

Début : 2026-10-01T

Fin : 2026-10-01T20:00:00

Tarif : 39 39

Lyon 7e Arrondissement

The World of Queen

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01 20:00:00

Date(s) :
2026-10-01

Le spectacle hommage à Freddie Mercury. Show must go one !
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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The Freddie Mercury tribute show. Show must go one!

L’événement The World of Queen Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-15 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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