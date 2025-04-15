The World of Queen Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement

The World of Queen

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-01 20:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Le spectacle hommage à Freddie Mercury. Show must go one !

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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Freddie Mercury tribute show. Show must go one!

L’événement The World of Queen Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-15 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme