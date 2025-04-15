The World of Queen Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
The World of Queen Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement jeudi 1 octobre 2026.
Lyon 7e Arrondissement
The World of Queen
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 39 – 39 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01 20:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Le spectacle hommage à Freddie Mercury. Show must go one !
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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Freddie Mercury tribute show. Show must go one!
L’événement The World of Queen Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-15 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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