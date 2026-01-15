Positiv Festival Matmut Stadium de Gerland Lyon 7e Arrondissement

Positiv Festival Matmut Stadium de Gerland Lyon 7e Arrondissement samedi 27 juin 2026.

Positiv Festival

Matmut Stadium de Gerland 353 avenue Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 52 – 52 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

POSITIV débarque à Lyon pour une première édition explosive au Matmut Stadium de Gerland.
  .

Matmut Stadium de Gerland 353 avenue Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

POSITIV arrives in Lyon for an explosive first edition at Gerland’s Matmut Stadium.

L’événement Positiv Festival Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme