Cérébrale académie jeux de société à la Médiathèque de Pradines Pradines
Cérébrale académie jeux de société à la Médiathèque de Pradines Pradines jeudi 30 avril 2026.
Pradines
Cérébrale académie jeux de société à la Médiathèque de Pradines
Allée François Mitterrand Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 15:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Profitez d’une après-midi placé sous le signe de la convivialité et de la réflexion, avec un tournoi de jeux vidéo Cérébrale Académie ainsi que de
nombreux jeux de société.
Stratégie, mémoire, logique et bonne humeur seront au rendez-vous pour des moments de partage et de défi entre joueurs !
Profitez d’une après-midi placé sous le signe de la convivialité et de la réflexion, avec un tournoi de jeux vidéo Cérébrale Académie ainsi que de
nombreux jeux de société.
Stratégie, mémoire, logique et bonne humeur seront au rendez-vous pour des moments de partage et de défi entre joueurs !
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Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23
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English :
Enjoy an afternoon of conviviality and reflection, with a Cérébrale Académie video game tournament as well as
many board games.
Strategy, memory, logic and good humor will be the order of the day for moments of sharing and challenge between players.
L’événement Cérébrale académie jeux de société à la Médiathèque de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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