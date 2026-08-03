CEREBRUM KIDS THEATRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CEREBRUM KIDS

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 17 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 16:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24

En complicité avec le Quai des savoirs dans le cadre du Festival Lumières sur le Quai.

Cerebrum Kids s’intéresse à la fabrication des imaginaires futuristes des enfants à partir de 8 ans.

C’est un spectacle qui interroge leur rapport à l’image et cherche à mieux comprendre l’impact qu’ont sur eux la démultiplication des écrans, les fake news et autres récits catastrophes. Ce spectacle interactif invite les enfants à s’intéresser à ce qui se passe dans leur tête au travers d’illusions perceptives qui ponctuent un récit de la mimésis .

Comment un cerveau donne-t-il vie à une image, à une marionnette, à une machine, à un algorithme ? Pourquoi peut-on dire que notre cerveau est nous et en même temps, un organe autonome avec ses biais ? D’où lui vient cette aptitude à nous projeter dans chaque objet qui imite un tant soit peu certaines de nos aptitudes (langage, apprentissage, mouvement…) ? 9 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

In collaboration with Quai des savoirs as part of the Lumières sur le Quai Festival.

L’événement CEREBRUM KIDS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE