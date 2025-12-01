Cérémonie armistice 1945 Ligny-en-Barrois
Cérémonie armistice 1945 Ligny-en-Barrois vendredi 8 mai 2026.
Cérémonie armistice 1945
Place de la République Ligny-en-Barrois Meuse
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 10:45:00
fin : 2026-05-08
2026-05-08
Rassemblement sur la Place de la République puis défilé jusqu’au Monument aux Morts, dans le parc des Luxembourg.Tout public
Place de la République Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr
English :
Gather at Place de la République, then march to the Monument aux Morts in Luxembourg Park.
