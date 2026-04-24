Fête foraine Ligny-en-Barrois
Fête foraine Ligny-en-Barrois samedi 9 mai 2026.
Ligny-en-Barrois
Fête foraine
Parc des Luxembourg Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-09
Nombreux manèges et jeux, installés dans le parc des Luxembourg
Buvettes et restauration sur place.
Feu d’artifice le mercredi 13 mai à la tombée de la nuit.Tout public
0 .
Parc des Luxembourg Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr
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English :
Numerous rides and games, set up in the Luxembourg park
Refreshments and catering on site.
Fireworks display at dusk on Wednesday, May 13.
L’événement Fête foraine Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-24 par OT SUD MEUSE
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