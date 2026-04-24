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Fête foraine Ligny-en-Barrois

Fête foraine Ligny-en-Barrois

Fête foraine Ligny-en-Barrois samedi 9 mai 2026.

Adresse : Parc des Luxembourg

Ville : 55500 Ligny-en-Barrois

Département : Meuse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Ligny-en-Barrois

Fête foraine

Parc des Luxembourg Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-09

Nombreux manèges et jeux, installés dans le parc des Luxembourg
Buvettes et restauration sur place.

Feu d’artifice le mercredi 13 mai à la tombée de la nuit.Tout public
0  .

Parc des Luxembourg Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22  mairie@lignyenbarrois.fr

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English :

Numerous rides and games, set up in the Luxembourg park
Refreshments and catering on site.

Fireworks display at dusk on Wednesday, May 13.

L’événement Fête foraine Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-24 par OT SUD MEUSE

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