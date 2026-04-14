Portes ouvertes des Jardins Culture en Herbe et chasse aux trésors sur les sens au jardin, Jardins Culture en Herbe, Ligny-en-Barrois

Portes ouvertes des Jardins Culture en Herbe et chasse aux trésors sur les sens au jardin 5 et 6 juin Jardins Culture en Herbe Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le samedi 6 juin 2026, les jardins Culture en Herbe vous accueillent de 14h à 18h à Ligny-en-Barrois sur son espace de près de 1ha pour une chasse aux trésors sur les sens au jardins et les insectes des jardins.

Un atelier sur les haies au jardin vous sera également proposé sous le principe de la vue et du goût, ainsi qu’un jeu sur l’odorat.

Les jardins seront également en visite libre et les jardiniers du Potager Urbain Collectif vous ouvriront les portes de leur jardin partagé et partageront leur expérience en jardinage au naturel et le fonctionnement du Potager Urbain Collectif.

Le vendredi 5 juin de 14h à 16h sera dédié aux groupes scolaires.

Jardins Culture en Herbe Chemin de Herval 55500 Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est Les jardins Culture en Herbe du CIAS Meuse Grand Sud comprennent :

– le Potager Urbain Collectif : créé en 2015, c’est un potager à mi-chemin entre les jardins familiaux et les jardins partagés, fondé sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les générations et les cultures.

– le Jardin d’Insertion et de Prévention : créé en 2011, c’est un jardin éducatif où les publics apprennent : à travailler à une réalisation commune ; à respecter un cadre afin de découvrir, écouter, échanger, expérimenter, prendre des initiatives et ainsi devenir plus autonomes ; à devenir « éco-responsables »; des notions de jardinage, bricolage, permaculture… Arrêts de bus et parking à moins de 500m / 5 min à pied

Le samedi 6 juin 2026, les jardins Culture en Herbe vous accueillent de 14h à 16h à Ligny-en-Barrois sur son espace de près de 1ha pour des portes ouvertes ainsi que pour un parcours sensoriel.

© CIAS Meuse Grand Sud – Gérald Charpentier