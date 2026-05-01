Concert des orchestres d’harmonie Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois
Concert des orchestres d’harmonie Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois samedi 30 mai 2026.
Ligny-en-Barrois
Concert des orchestres d’harmonie
Salle Jean Barbier Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert des orchestres d’harmonie de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois.
Entrée libre.Tout public
0 .
Salle Jean Barbier Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 47 73
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English :
Concert by the Bar-le-Duc and Ligny-en-Barrois wind bands.
Free admission.
L’événement Concert des orchestres d’harmonie Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SUD MEUSE
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