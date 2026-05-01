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Concert des orchestres d’harmonie Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois

Concert des orchestres d’harmonie Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois

Concert des orchestres d’harmonie Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle Jean Barbier

Adresse : Avenue Louis Dodin

Ville : 55500 Ligny-en-Barrois

Département : Meuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Ligny-en-Barrois

Concert des orchestres d’harmonie

Salle Jean Barbier Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert des orchestres d’harmonie de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois.

Entrée libre.Tout public
0  .

Salle Jean Barbier Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 47 73 

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English :

Concert by the Bar-le-Duc and Ligny-en-Barrois wind bands.

Free admission.

L’événement Concert des orchestres d’harmonie Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SUD MEUSE

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