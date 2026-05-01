Concert des orchestres d’harmonie Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois

Ligny-en-Barrois

Concert des orchestres d’harmonie

Salle Jean Barbier Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert des orchestres d’harmonie de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois.

Entrée libre.Tout public

0 .

Salle Jean Barbier Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 47 73

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English :

Concert by the Bar-le-Duc and Ligny-en-Barrois wind bands.

Free admission.

L’événement Concert des orchestres d’harmonie Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SUD MEUSE