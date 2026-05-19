Cérémonie de cacao Collectif le Papillon Nyons

Nyons

Cérémonie de cacao

Collectif le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les Cérémonies de Cacao s’inspirent de l’usage spirituel de cette plante par le peuple Maya de Guatemala.

Le Cacao connecte au cœur, à la joie, à la créativité, il aide de relâcher les tensions. Son pouvoir est activé par des chants au tambour.

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Collectif le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com

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English :

Cacao Ceremonies are inspired by the spiritual use of this plant by the Mayan people of Guatemala.

Cacao connects with the heart, joy and creativity, and helps release tension. Its power is activated by drum chants.

L’événement Cérémonie de cacao Nyons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale