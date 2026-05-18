Cérémonie de cacao Nyons
Cérémonie de cacao Nyons samedi 6 juin 2026.
Nyons
Cérémonie de cacao
Collectif Le Papillon Nyons Drôme
Tarif : 50 – 50 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Cérémonie de cacao avec Asma et Mel, incluant cacao sacré, rapé, chants et soins.
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Collectif Le Papillon Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 88 78 74 associationlepapillon@gmail.com
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English :
Cocoa ceremony with Asma and Mel, including sacred cocoa, grating, singing and care.
L’événement Cérémonie de cacao Nyons a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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