Nyons

Cérémonie de cacao

Collectif Le Papillon Nyons Drôme

Tarif : 50 – 50 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cérémonie de cacao avec Asma et Mel, incluant cacao sacré, rapé, chants et soins.

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Collectif Le Papillon Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 88 78 74 associationlepapillon@gmail.com

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English :

Cocoa ceremony with Asma and Mel, including sacred cocoa, grating, singing and care.

L’événement Cérémonie de cacao Nyons a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale