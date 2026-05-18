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Cérémonie de cacao Nyons

Cérémonie de cacao Nyons samedi 6 juin 2026.

Adresse : Collectif Le Papillon

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 50 50 Gratuit

Nyons

Cérémonie de cacao

Collectif Le Papillon Nyons Drôme

Tarif : 50 – 50 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Cérémonie de cacao avec Asma et Mel, incluant cacao sacré, rapé, chants et soins.
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Collectif Le Papillon Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 88 78 74  associationlepapillon@gmail.com

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English :

Cocoa ceremony with Asma and Mel, including sacred cocoa, grating, singing and care.

L’événement Cérémonie de cacao Nyons a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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