Cérémonie de pose de Stolpersteine en hommage à Manon Cormier, 1 place Jean Jaurès, Bordeaux

Cérémonie de pose de Stolpersteine en hommage à Manon Cormier Jeudi 25 juin, 11h30 1 place Jean Jaurès Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T11:30:00+02:00 – 2026-06-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T11:30:00+02:00 – 2026-06-25T12:30:00+02:00

1 place Jean Jaurès 1 place Jaurès Bordeaux Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Avec le Barreau de Bordeaux et la Mission Égalité, nous vous invitons à une cérémonie de pose de Stolpersteine en hommage à Manon Cormier, avocate, écrivaine, féministe bordelaise et résistante

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