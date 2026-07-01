Cérémonie de thé à « Hanami Teahouse », pavillon de thé éphémère pour appréciation des fleurs au jardin, Jardin éco-poétique du 16 bis, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Cérémonie de thé à « Hanami Teahouse », pavillon de thé éphémère pour

appréciation des fleurs au jardin Samedi 4 juillet, 16h00 Jardin éco-poétique du 16 bis Seine-Saint-Denis

Gratuit, métro Mairie de Saint-Ouen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Dans le cadre de « Jardins Ouverts », rejoignez l’Atelier d’architecture Bo’ssa, concepteur-réalisateur du pavillon de thé, au jardin de la Tranquilité de l’association Via Paysage !

Les fleurs jouent un rôle essentiel dans l’art de thé japonais, pour représenter la saison à apprécier. Dans le salon éphémère, Hanami Teahouse ; la cérémonie s’installe autour de plantes en floraison au jardin, en créant un dialogue intime avec elles.

Venez découvrir cette nouvelle façon d’apprécier la nature, inspirée de la tradition japonaise. L’événement reste détendu et ne demande aucune connaissance préalable.

Jardin éco-poétique du 16 bis 16 bis rue Salvador Allende 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dans la cour face au stade Pablo Neruda

Venez partager un moment détendu au Jardin de la Tranquilité (voisin du jardin éco-poétique du 16bis) de l’association VIA PAYSAGE, autour d’un bol de thé japonais et de fleurs ! #ceremoniedethe #pavillondethe

Atelier bo’ssa