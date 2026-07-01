Drunk Beat, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Drunk Beat Samedi 11 juillet, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

DRUNK BEAT by Cadence

Cadence vous embarque pour une soirée entre soul cosmique, vibrations afro et jam nocturne.

Musicien·nes, chanteur·euses, rêveur·euses du groove : ramenez vos instruments, vos voix, vos vibes.

Un espace libre pour improviser, se rencontrer, dériver ensemble jusqu’au bout de la nuit. On va faire du son pour les âmes fatiguées de la semaine.

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Open Mic Nu Soul & Poetry Cour des Myrtilles Musique improvisée

Asso Cadence