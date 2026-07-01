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Drunk Beat, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

samedi 11 juillet 2026 · Mains d'Œuvres · Saint-Ouen-sur-Seine

Drunk Beat, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Mains d'Œuvres
Adresse
1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen
Ville
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Prix libre

Drunk Beat Samedi 11 juillet, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

DRUNK BEAT by Cadence

Cadence vous embarque pour une soirée entre soul cosmique, vibrations afro et jam nocturne.

Musicien·nes, chanteur·euses, rêveur·euses du groove : ramenez vos instruments, vos voix, vos vibes.

Un espace libre pour improviser, se rencontrer, dériver ensemble jusqu’au bout de la nuit. On va faire du son pour les âmes fatiguées de la semaine.

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Open Mic Nu Soul & Poetry Cour des Myrtilles Musique improvisée

Asso Cadence

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