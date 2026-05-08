Albas

Cérémonie du 8 mai à Albas

Albas Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 12:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Ce vendredi, à midi, aura lieu la traditionnelle cérémonie au Monument aux Morts marquant le 8 Mai 1945, soit la fin des hostilités en Europe au terme d’une seconde Guerre Mondiale qui aura fait plus de 510 000 morts uniquement pour la France

Ce vendredi, à midi, aura lieu la traditionnelle cérémonie au Monument aux Morts marquant le 8 Mai 1945, soit la fin des hostilités en Europe au terme d’une seconde Guerre Mondiale qui aura fait plus de 510 000 morts uniquement pour la France. Un verre de la concorde sera servi sur la place de la Dîme à l’issue de cette cérémonie.

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Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 12 21

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English :

This Friday, at noon, the traditional ceremony will take place at the Monument aux Morts to mark May 8, 1945, the end of hostilities in Europe at the end of the Second World War, which claimed more than 510,000 lives in France alone

L’événement Cérémonie du 8 mai à Albas Albas a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot